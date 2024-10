Kings gituhog sa Beermen

Mipakatap og clutch shots ang guard nga si Terrence Romeo sa overtime period ug gilupig sa San Miguel Beermen ang Barangay Ginebra Gin Kings, 131-125, sa Game 2 sa Philippine Basketball Association (PBA) Governors’ Cup semifinals series didto sa Smart Araneta Coliseum, Biyernes sa gabii, Oktubre 11.

Si Romeo nanginit sa extra period, diin miiskor kini og 9 sa iyang overall nga 26 puntos, lakip na ang four-point shot nga mihatag og 121-117 nga labaw sa Beermen sa nahabiling 2:06 sa duwa.

Mitabang og pamuntos sa extra period sila Marcio Lassiter, import AJ Anosike ug Jericho Cruz aron siguradohan ang kadaogan para sa Beermen human sila masogamak, 105-122, sa Game 1 niadtong Miyerkules sa ilang best-of-seven series.

Si Romeo, kinsa nakahimo lang og 6 puntos sa opening game sa semis series, mibawi sa Game 2 pinaagi sa mainit nga 5-of-5 shooting sa three-point area ug 1-of-1 sa 4-point line.

Saysay ni Romeo nga andam ra siya kanunay matagdu­wa ug nagpasalamat kin inga nasulod pud ang iyang mga itsa.

“Team effort talaga. Ang ganda ng ball movement naming, ang ganda nga defense naming. Mas madali kaming nakakapag-execute every time na nakaka-stop kami ng maganda,” batbat niini.

Si Anosike mikamada og 35 puntos ug siyam ka rebounds, si CJ Perez mitampo og 28 puntos, 12 rebounds ug pito ka assists, samtang ang big man nga si June Mar Fajardo nagmangtas sa ilawon sa iyang 23 puntos, 21 rebounds ug unom ka assists.

Ang Ginebra import nga si Justin Brownlee mipakatap og 39 puntos, 15 rebounds ug pito ka assists lakip na ang clutch shots fourth quarter.

Matod ni San Miguel coach Jorge Gallent nga bisan di na top option si Romeo sa Beermen, salig siya niini nga mohatag og nindot nga performance labi na sa dagko nga duwa.

“He’s always ready for that competition. He shows that if his name is called, he will deliver,” sigon ni Gallant. “I’m very happy that Terrence played well and I hope he continues to play like that so we can pull out victories.”

Ang Game Three gitakda karong adlawa, Oktubre 13, sa Dasmarinas, Cavite.

Samtang sa pikas nga semifinals, mosuway paglabni ang TNT Tropang Giga sa dominante nga 3-0 nga labaw batok Rain or Shine Elasto Painters karong alas 7 sa gabii.

Sama sa naandan magsalig ang Tropang Giga sa ilang import nga si Rondae Hollis-Jefferson ug mga local nga si Calvin Oftana, Rey Nambatac, Jayson Castro ug RR Pogoy.

Mga puntos:

San Miguel (131) - Anosike 35, Perez 28, Romeo 26, Fajardo 23, Lassiter 12, Cruz 5, Tautuaa 2.

Ginebra (125) - Brownlee 39, J.Aguilar 29, Thompson 16, Ahanmisi 15, Holt 14, Abarrientos 4, Tenorio 3, Cu 2, Devance 2, Pinto 1. / RSC