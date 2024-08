Kings kontra ni King

Mga duwa karon:

5:00 pm-Rain or Shine batok Phoenix

7:30 pm- Ginebra batok Blackwater

Moparada og bag-ong hari ang Blackwater Bossing nga si George King sa ilang pagpakigbatok sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa main event karong gabii, Biyernes, Agusto 30, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governor’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila.

Si King, kinsa kanhi magduduwa sa Phoenix Suns ug Dallas Mavericks sa National Basketball Association (NBA), gikuha sa Bossing aron ipuli sa dili impresibo nilang import nga si Ricky Ledo.

Dihang naa pa nila si Ledo, ang Bossing nasugamak sa dagkong kapildihan batok sa Rain or Shine Elasto Painters, 97-110, ug NLEX Road Warriors, 87-104, nga gisagmuyo sa tag-iya sa Bossing nga si Dio­celdo Sy.

Human niini, nakadesisyon ang Bossing nga taktakon si Ledo ug nihamag sila sa ikatulo nilang duwa nga wala’y import diin gipanghubog sila sa San Miguel Beermen, 128-108.

Malaumon ang Bossing nga sa pag-abot ni King, hayan mausab na ang dagan sa ilang kampanya.

“This being an import-laden conference, there is a need for our import to step up more. There’s an expectation that our import needs to provide because the other imports are doing exactly that,” matod ni Blackwater coach Jeff Cariaso.

Sa labing una niyang duwa sa PBA, si King makigparang sa resident import nga si Justin Brownlee, kinsa niagak sa Gin Kings sa 1-1 nga rekord.

Sa premirong duwa, ang labing init nga puwersa sa kasamtangan nga mao ang Rain or Shine Elasto Painters makigbatok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters.

Ang Elasto Painters adunay 3-0 nga rekord samtang ang Fuel Masters adunay 0-2 nga baraha. / ESL