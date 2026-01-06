Kings, Tropa 2-0 tinguha

Mga duwa karon:
5:15 pm- San Miguel batok Ginebra
7:30 pm- TNT batok Meralco
Parehong mosuway pagposte og 2-0 nga bintaha ang Brgy. Ginebra Gin Kings ug TNT Tropang 5G sa ilang pagpakigbatok og balik sa ilang tagsatagsa ka kontra sa Game 2 sa best-of-seven semi-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup karong Miyerkules, Enero 7, 2026, sa Smart Araneta Coliseum.
Ang Gin Kings makighinubganay sa defending champions San Miguel Beermen sa premirong duwa samtang makigsangka ang Tropang 5G sa Meralco Bolts sa main game.
Sa Game 1 niadtong Dominggo, Enero 4, giputol sa Gin Kings ang 10 ka sunodsunod nga kadaugan sa Beermen, 99-90, aron pagposte og 1-0 nga bintaha sa series.
Alang ni Beermen coach Leo Austria, ang kapildihan nakapukaw kanila nga gikinahanglan gyud mokombati og maayo sa tanang higayon.
“Game 2, siguradong it would be an exciting game for us. Parang na-wake up call na kami and they (his Beermen) know na mahirap ma-zero-two,” matod ni Austria nga napatik sa www.pba.ph.
Sa Game 1, nagmangtas unta og maayo ang Sugboanong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo ug nirehistro siya og 27 puntos ug 23 rebounds apan kuwang kaayo kini og suportang nadawat.
Nagkumboya ang mga sakop sa Gin Kings nga sila si RJ Abarrientos, Scottie Thompson, Ralph Cu, Japeth Aguilar, ug Norbert Torres sa pag-alkontra sa kabangis ni Fajardo.
Nagkanayon si Ginebra coach Tim Cone nga seguradong ipagawas sa Beermen ang tanan niining ikabuga aron makatabla ug kinahanglan kini nilang pangandaman.
Sa ilang bahin, ang Tropang 5G ningbangon gikan sa 21 ka puntos nga pagkalubong sa 1st half aron pakagingon an Bolts, 100-95.
“That thing (tight ending) should not happen when you go up by 20. That should be a step on the throats and done game. And we didn’t do that. We allowed them to come back,” matod ni Meralco coach Luigi Trillo. / ESL