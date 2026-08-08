Kinopya nga plaka sa PUJs nabunggo sa Mandaue city

Nabuking sa mga awtoridad sa trapiko sa Dakbayan sa Mandaue ang ilegal nga modus sa pipila ka tradisyonal nga jeepney nga nagbiyahe gamit ang mga gi-clone o kinopya nga franchise license plate aron makatago sa ilang pagka-colorum.
Tungod sa pagkadiskubre, gipahigayon dayon ang usa ka crackdown batok sa mga ilegal nga "colorum" nga public utility jeepney (PUJ) nga nagbiyahe sa mga nagkadaiyang rota sa dakbayan.
Gikumpirmar ni Hyll Retuya, pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (TEAM), nga naka-impound na sila og tulo ka tradisyonal nga PUJ units.
Unom ka gi-clone nga license plates ang ilang nasakpan sa duha ka semana nilang operasyon batok sa mga ilegal nga transport operators.
Suma ni Retuya, nagpahigayon og targeted surveillance ang mga traffic enforcer human nakadawat og report gikan sa intelligence bahin sa mga tradisyonal nga PUJ, kasagaran mga multicab nga nagbyahe sa rota sa Compostela, Liloan, ug Foodland nga naggamit og duplicate plates.
Iyang gipatin-aw nga daghang sakyanan ang napalgan nga naggamit sa usa ra ka franchise ug license plate identity, aron makalikay sa mga regulasyon sa transportasyon.
Iyang gitumbok nga ang mga operator nagpahimulos sa transitional authority arrangements ubos sa Public Transport Modernization Program (PTMP) ug sa local route transport plans.
Sa gihimong inspeksyon, nadiskobrehan nga ang physical chassis ug engine numbers sa mga nadakpang sakyanan wala nagkatugma sa mga dokumento sa rehistro nga gipakita sa mga drayber.
Sa gihimong pagpakig-alayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), gipamatud-an nga ang franchise confirmations sa mga na-impound nga unit ni- expire na, hinungdan nga gideklarar kini nga mga unauthorized.
Ang mga drayber sa mga nadakpang sakyanan giisyuhan og Temporary Operator’s Permits (TOP) tungod sa pagpadagan og walay rehistro ug mismatched nga sakyanan.
Ubos sa regulasyon sa Land Transportation Office (LTO), ang pagpadagan og walay rehistrong sakyanan adunay bug-at nga silot ug multa nga nagkantidad og P10,000 hangtod P12,000, gawas pa sa mga lokal nga administrative penalties.
Gihatagan og 15 ka adlaw nga lugway ang mga nadakpang drayber aron pag-areglo sa ilang mga citation. Kon mapakyas sila sa pagtuman sa maong wa'y lugway nga petsa, matangtang gyud ang ilang mga driver's license.
Gipadayag ni Retuya nga bisan pa kon ang mga drayber adunay valid nga driver's license, balibad gihapon sila nga makig-cooperate sa imbestigasyon bahin sa kon kinsa gyud ang tinuod nga operator nga nagpaluyo sa maong gi-clone nga mga plaka. / ABC