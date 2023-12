Kinsa nila ni Crawford, Inoue ang ma-Best Fighter of the Year sa 2023?

Kinsa kaha nila ni American Terence Crawford ug Japanese Naoya “Monster” Inoue ang mahimo’ng Best Fighter of the Year sa tuig 2023?

Kon si Crawford ang pangutan-on, dili na angay kining lalison ug siya ang angay nga makadawat ning maong pasidungog.

Nitumaw kini nga pangutana human nakasunod si Inoue sa lakang ni Crawford isip two-division undisputed champion nga sila lang ang nakahimo sa kasaysayan sa boksing.

Nakuha ni Crawford ang iyang ikaduhang undisputed title sa lahi nga weight division (welterweight) niadtong Hulyo 29, 2023 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas pinaagi sa dominanteng 9th round TKO nga kadaugan batok kang Errol Spence Jr.

Nasundog kini ni Inoue pinaagi sa 10th round TKO nga kadaugan batok ni Filipino Marlon Tapales niadtong Disyembre 26, 2023 sa Tokyo, Japan.

“I’m the only fighter to beat a top five pound for pound fighter this year and the way I beat him was unmatched,” pasabot ni Crawford sa www.sportskeeda.com. “2023 Fighter Of The Year Is Me.”