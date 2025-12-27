Kinsay moabante sa semis?

Duwa karon
7:30 P.M Barangay Ginebra Gin Kings batok Converge FiberXers
Semis o pauli na para sa fourth seed Converge FiberXers ug No. 5 Barangay Ginebra Gin Kings karong gabie, Disyembre 28, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum sa kaulohan.
Human sa mabayanihon nga duwa ni RJ Abarrientos niadtong Pasko, nakapugos sa Gin Kings og rubber match karong alas 7:30 sa gabie para sa pwesto sa semifinals.
Taas ang pagdayeg ni Ginebra coach Tim Cone sa 35 puntos nga gibuhat ni Abarrientos diin nidaog sila batok Converge 105-85.
Nanghinaot ang Ginebra nga usban og palong ang signal sa Converge, samtang ang pikas team mosuway pagyabo sa Kings.
“Before naman sinabi ko sa mga bata na blessing na ibinigay sa atin itong twice to beat,” matod ni Converge coach Delta Pineda Pineda. “And hindi ibibigay sa atin ng maluwag ito (quarterfinals series), kailangan pa rin nating pag-trabahuhan.”
Sa pito ka higayon nga nakasulod sa quarterfinals ang Converge wa pa kini makaabante sa Final Four. / RSC