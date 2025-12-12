Kinsay mokampiyon?

Mga duwa karon:
Game 3 (Collegiate Finals)
6:00 P.M UV Green Lancers batok UC Webmasters
Wa nay ugma pa para sa giant teams University of the Visayas (UV) Green Lancers ug University of Cebu (UC) Webmasters sa ilang pagbangga sa deciding Game 3 sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) Finals karong gabii, Disyembre 13, 2025, sa Cebu Coliseum.
Ang Green Lancers tinguha nga makahimo og lain nga four-feat, samtang ang Webmasters gustong tapuson na ang ilang title drought diin uwahi silang nakatilaw og kampiyunato sa collegiate era pa ni June Mar Fajardo.
Sa ilang best-of-three championship series karong tuiga, nakauna ang Green Lancers sa Game 1 sa ilang pagposte og 74-72 nga kadaugan pinaagi sa kulbahinam nga ovetime.
Nibalos ang Webmasters sa Game 2 pinaagi sa 76-68 nga kadaugan niadtong Huwebes aron inaton ang Cesafi Season 25 Finals ngadto sa deciding Game 3.
Si Ricofer Sordilla maoy nitimon sa Webmasters sa iyang 20 puntos, upat ka rebounds, duha ka steals ug usa ka assists.
Ang kulbahinam nga duwa sugdan alas 6 sa gabii.
Samtang sa high school finals, nagduwa ang defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles ug UC Junior Webmasters sa Game 2 niining pagsuwat. / RSC