Kinsay mokampyon sa Cebu Press Freedom basketball?

Masaksihan karong Dominggo, Septyembre 13, 2026, ang championship round sa basketball 5-on-5 tournament sa mga tigbalita sa Sugbo nga gitawag og Cebu Press Freedom Basketball Tournament 2026 sa Cebu Eastern College.
Ang duha ka teams nga magtigi sa do-or-die scenario mao ang puwersa sa hiniusang pundok sa mga beat journalists nga nagkober sa Kapitolyo o gitawag nga CART, sa Kapulisan nga DEPP ug photographers-cameramen sa LENS.
Samtang ang mokontra mao ang combined team sa media nga nagkober sa City Hall o CHARM, nagkober Mandaue-Lapulapu o ARMALITE, beat journalists sa Cebu South o MICS, tigbalita sa Sports o SCORE ug tigbalita sa korte nga MALLET.
Nahukman sa Cebu Press Freedom Week 2026 convenors nga duha ra ka teams ang pormahon unya himuon nga best of three series.
Nagtabla sa series ang duha ka teams base sa resulta sa duwa sa miaging duha ka Dominggo. Gituyo kining maong paugnat sa kusog aron kaabagan sa maayong panglawas ang mga tigbalita.
Laing katuyoan mao ang pagpahimsog pa sa relasyon ug panaghiusa sa kawsa ug krusada sa pagkagawasnon namong mga sakop sa prensa.
Mapasalamaton ang mga tigbalita sa Sugbo ug ang CPFW 2026 convenors ngadto sa mga sponsor ning maong torneyo nga sila si Chester Cokaliong, founder ug CEO sa Cokaliong Shipping Lines; tanang mga kadagkuan sa Cebu Eastern College pinangulohan nila ni Frederick Ong III, School Director; Jefferson Go, Board of Trustee; ug kang John Maraat, Senior Liaison Officer. / PR