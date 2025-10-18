Klaro nga paghulagway sa isnatser dali nailhan, sikop

Wa makapahimus sa gikawat nga mahalon nga kuwentas ang usa ka isnatser human kini nadakpan ra dayon sa susamang adlaw niadtong Oktubre 17, sa Barangay Dumlog, Siyudad sa Toledo.
Ang suspek nga nabalhog sa selda mao ang 35 anyos nga si Albert Badayos, dunay live-in partner ug residente sa Barangay Linao, Talisay City, Cebu.
Subay sa imbestigasyon sa kapulisan sa Toledo, ang 56 anyos nga si Susan Consolacion nga taga Toledo ang personal nga niduol sa ilang buhatan ug ni-request og police assistance human mabiktima sa pagpanglabni
Gihulagway sa biktima ang suspek nga nagsul-ob og pink jersey, itom nga karsones ug nagsakay kini og white and black nga motorsiklo nga Honda Beat.
Dihang nadawat na sa mga otoridad ang detalye, gipangita dayon ang suspek.
Nasigpatan ang suspek nga nihaom sa paghulagway sa biktima apan duna kini angkas hinungdan nga gisundan lang kini sa kapulisan apan nisuway kini og sibat.
Nilayat sa motorsiklo ang angkas apan malampusong nadakpan ang suspek nga maoy gitudlo sa biktima.
Narekober gikan sa dinakpan ang gold nga kuwentas nga nagkantidad og P35,000 samtang gipaabot nga mag-atubang kini og tukmang kaso. / JDG