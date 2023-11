Klase na karong adlawa

Dunay klase sa tanang pampublikong mga tunghaan karong adlawa, Nobiyembre 3, 2023 apan modular lang nga paagi.

Kini maoy gipahibawo ni Dr. Salustiano Jimenez, regional director sa Department of Education (DepEd 7).

“...In Central Visayas we prefer modular blended modality so mag modular ang mga bata sa entire Central Visayas,” matod ni Jimenez sa Nobiyembre 2 sa interbyo sa mga tigbalita.

Si Jimenez nagkanayon nga ang maong desisyon nahiusahan sanglit usa na lang ka adlaw ang nahabilin aron makatungha ang mga tinun-an subay sa sunodsunod nga dagkong mga kalihukan sa nasod.

Sa Oktubre 30, 2023 gipahigayon ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) ug sa Nobiyembre 1 ug 2 ang Ka­lag-Kalag.

Laing tumong mao ang pag­hatag og igong panahon sa mga magtutudlo nga niserbisyo sa bag-o lang natapos nga piniliay ug makapangandam sa pagbalik sa klase.

“Usa sad kay ang mga teachers, labi na nga nangadto sa ilang mga probinsya...even ang mga non-teaching personnel. Mao na nga instead of face-to-face kay usa ra man pod ka adlaw unya natunga sa holidays so mao nang gi blended lang sa nato sa balay,” dugang niya.

Giawhag niya ang mga tinun-an nga magtuon sa ihatag nga activities ug instructions sa ilang mga magtutudlo bisan kon anaa ra kini sa ilang mga panimalay.

Ang physical classes mobalik na sa Lunes, Nobiyembre 6, 2023.