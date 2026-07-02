Klase nabalda tungod sa hulga sa pagpamusil

Daling girespondihan sa mga awtoridad ang hulga sa pagpamusil o shooting alarm threat sulod sa Cebu Eastern College (CEC) sa dalan Leon Kilat, Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo, Huwebes sa buntag, Hulyo 2, 2026.
Sa pagpangulo ni Police Captain Venstine P. Bontilao, hepe sa Carbon Police Station, gilusad dayon ang usa ka komprehensibong inspeksyon sa tibuok tunghaan aron maseguro ang kaluwasan sa mga tinun-an, magtutudlo, ug mga kawani.
Niduyog sa maong operasyon ang Explosive Ordnance Disposal (EOD) Team, SWAT, Tactical Motorcycle Riding Unit (TMRU), City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), mga barangay tanod sa Pahina Central, ug ang mga kadagkuan sa eskwelahan.
Subay sa imbestigasyon, nagsugod ang kakulba human sa usa ka post sa social media gikan sa username nga “sanzu” ang nagkanayon: “bantay bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen.”
Hinuon, human sa pagsusi sa kapulisan, walay namatikdan nga bisan unsang kadudahang butang o tawo sulod sa CEC, hinungdan nga gipadayon ra sab ang mga klase.
Samtang, giawhag ni Mayor Nestor Archival ang publiko nga magpabiling kalmado ug likayan ang pagpakatap og mga dili beripikadong impormasyon.
Sa usa ka opisyal nga pamahayag, si Archival niingon nga ang kaluwasan sa mga tinun-an, magtutudlo, ug mga kawani sa tunghaan nagpabilin nga maoy nag-unang prayoridad sa kagamhanan sa dakbayan.
Iyang gitataw nga bisan pa man bahin sa usa ka bomb threat ang unang nadawat nga report sa mga awtoridad, nakompirmar sa gihimong pagsusi nga usa diay kini ka hulga sa pagpamusil nga gihimo pinaagi sa usa ka post sa Facebook.
“Sayo ning adlawa, ang unang report bahin sa bomb threat sa usa ka tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo daling gisusi sa atong mga awtoridad. Napamatud-an sa ulahi nga ang insidente naglambigit diay sa usa ka hulga sa pagpamusil pinaagi sa post sa Facebook, ug dili bomb threat,” matod ni Archival.
“Atong hangyuon ang tanan nga magpabiling kalmado, likayan ang pagpakaylap og unverified information, ug mosalig lamang sa official advisories gikan sa atong mga awtoridad. Padayon kitang magtinabangay aron mapreserbar ang kaluwasan sa atong komunidad,” dugang niya.
Sa iyang habig, si Lt. Col. Franco Rudolf Oriol, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), niingon nga padayon pa nila nga giimbestigahan ang motibo sa maong hulga, samtang padayon pa sab nga giila sa mga awtoridad kon si kinsa ang responsable sa maong post sa social media.
Matod ni Oriol nga gipadala na sa CCPO ang maong post ngadto sa Philippine National Police Regional Anti-Cybercrime Unit 7 alang sa digital forensic investigation.
Nakig-alayon na sab ang tunghaan ngadto sa National Bureau of Investigation (NBI) aron matabangan sila sa pag-ila sa tawo nga nagpaluyo sa maong hulga.
Ang kapulisan hugot nga niawhag sa publiko nga likayan ang pagpakatap sa dili pa beripikadong impormasyon nga makamugna og kahadlok sa publiko.
Dugang panawagan sa kapulisan nga magpabilin nga kalmado ug i-report gilayon sa labing duol nga police station kon dunay mamatikdan nga kadudahan sa palibot. / JDG, CAV, UP Cebu intern Mi Kizziah Reeve Tantog, ug AYB