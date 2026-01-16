Klase sa Amihanang Sugbo gikansela tungod sa bagyo

Subay sa dili maayong kahimtang sa panahon sa Biyernes, Enero 16, 2026, gikanselar sa pipila ka mga lokalidad sa amihanang bahin sa Sugbo ang face-to-face classes sa tanan nga lebel sa public ug private schools.
Ang mga lokalidad nga nikansela sa ilang klase tungod sa bagyo mao ang Sogod, Bogo City, Bantayan, Bantayan Island, Medellin, San Remigio, Catmon, Tabuelan, Compostela, Cordova, Tabogon, Daanbantayan, ug Carmen. Subay niini, gitambagan usab sa mga lokal nga kagamhanan ang mga tunghaan nga mobalhin sa alternatibong mga pamaagi aron makapadayon sa pagtuon ang mga tinun-an taliwa sa di maayong lakat sa panahon.
Gawas sa klase, gisuspenso usab ang biyahe sa mga barko gikan sa Lungsod sa Santa Fe.
Katapusan nga nasigpatan ang Tropical Storm "Ada" 370 kilometros (km) sidlakan sa Surigao City, Surigao del Norte, o 430 km sidlakan sa Maasin City, Southern Leyte.
Kini adunay gikusgon sa hangin nga 65 kilometros kada oras (kph) duol sa sentro ug pag-unos nga moabot sa 80 kph.
Hinay kini nga naglihok paingon sa amihanan-amihanan-kasadpan, nagpasabot nga kini magpabilin ug posibleng mopalugway sa dautang panahon sa mga apektadong lugar, base sa labing bag-o nga severe weather bulletin gikan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).
Ang Ada gilauman nga moirog paingon sa amihanan-kasadpan sa Sabado, dayon moliko paingon sa amihanan-amihanang-kasadpan ngadto sa amihanan-sidlakan sa Dominggo, Enero 18.
Ang sentro sa bagyo posibleng moagi duol sa Eastern Samar ug Northern Samar sa Sabado ug duol sa Catanduanes sa Dominggo nga posibleng mo-landfall sa Eastern Visayas o Bicol Region. Giisa sa state weather bureau ang Tropical Cyclone Wind Signal (TCWS) No. 1 sa 15 ka probinsiya sa Visayas ug Mindanao. / ANV