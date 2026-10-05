Klase sa Cebu gisuspenso alang sa Teachers’ Day

Gimando ni Gobernador Pamela Baricuatro ang pagsuspenso sa klase sa tanang level, publiko man o pribado, sa tibuok Lalawigan sa Sugbo sugod sa udto sa Lunes, Oktubre 5.
Gimando kini pinaagi sa Executive Order No. 54 nga giluwatan sa gobernador niadtong Lunes sa buntag aron mahatagan og igong panahon ang mga magtutudlo, tinun-an ug mga opisyales sa mga tunghaan sa pagsaulog sa National Teachers’ Day ug World Teachers’ Day.
Gimando usab sa maong EO ang mga tunghaan nga gamiton ang nahibiling oras sa pagpahigayon og mga programa ug kalihokan isip pasidungog ug pag-ila sa dakong kontribusyon sa mga magtutudlo sa pagpalambo sa mga batan-ong Sugboanon.
Gipasubay ni Baricuatro ang iyang mando sa Republic Act No. 10743 o National Teachers’ Day Act, nga nagdeklarar sa Oktubre 5 matag tuig isip National Teachers’ Day. / ANV