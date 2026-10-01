Klase sa Dsomnhs nabalda

Nabalaka ug gipapauli ang mga estudyante sa Don Sergio Osmeña Sr. Memorial National High School (DSOMNHS) sa BarangayLabangon, Cebu City niadtong buntag sa Huwebes, Oktubre 1, 2026, gumikan sa nadawat nga hulga sa pagpamomba nga gipaagi sa Facebook post.
Usa ka social media account nagdala sa username nga “Carlos McGregor” ang nag-post niadtong gabii sa Miyerkules, Septiyembre 30, nga matod pa magpadala og bomba sa maong eskwelahan.
Dali nga ni-report sa kapulisan ang school principal nga si Marlon Toyco Coniconde sa alas 11:40 sa gabii sa maong petsa.
Nipahigayon gilayon og inspeksyon ang Police Station 10 sa alas 12:30 sa kaadlawon, Oktubre 1.
Pagka alas 8 sa buntag, ang SWAT Explosive Ordnance Disposal (EOD) Squad nipahigayon sab og ikaduhang inspeksyon sa maong campus aron pagseguro nga luwas ang lugar.
Matod sa Office of the School Principal, bisan pa sa pagdeklarar nga luwas ang eskwelahan, gipapauli gihapon ang mga estudyante.
Adunay mga tinun-an nga nanghilak sa kahadlok ug nalisang lakip na ang mga magtutudlo ug kasikbit nga mga residente duol sa tunghaan.
Usa sa mga nakasaksi mao si Evangeline Alcontin nga nagpuyo atbang sa campus.
“Wala koy anak nga nag-eskwela sa Don Sergio kay ang akoa naa pa sa elementary, apan nahadlok kaayo ko tungod kay nagpuyo mi mismo sa atbang sa eskwelahan,” matod ni Alcontin pinaagi sa mensahe sa messaging app sa social media. Gihulagway niya ang kagubot sa palibot samtang nagsusi ang mga polis.
“Ang mga police officer ug barangay tanod sige og balik-balik kay ilang gisusi ang matag suok ug eskina sa eskwelahan kay ipabuto kuno alas 9 sa buntag.”
Nanghinaot si Alcontin nga makasuhan ug mahunong na ang ingon niining pagpanghulga.
Samtang gipasalig sa opisyal nga maong eskwelahan nga nagpabilin nga prayoridad ang kaluwasan ug kaayuhan sa mga estudyante ug school personnel.
Sumala sa preliminary investigation sa PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 7, usa ka dummy profile ang gigamit sa bomb threat. Padayon karon ang pag-trace sa digital footprint sa maong account.
Ni-deploy sab og dugang mga polis ang Labangon Police Station aron magbantay sa eskwelahan samtang nagpadayon ang imbestigasyon. /