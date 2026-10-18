Klase sa Martes gisuspende tungod sa air quality forum

Taliwala sa mga kabalaka bahin sa kahimsog ug kaluwasan sa mga estudyante sa panahon nga dili maayo ang kalidad sa hangin, magpahigayon ang Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo og usa ka forum bahin sa kalidad sa hangin ug suspensiyon sa klase karong Martes, Oktubre 20, 2026.
Himuon ang forum sa alas 3:00 sa hapon sa Capitol Social Hall ug manambong niini ang mga mayor, medikal nga eksperto, mga representante gikan sa Department of Education (DepEd), Department of Environment and Natural Resources-Environmental Management Bureau (DENR-EMB), Department of Health (DOH), publiko ug pribadong mga eskwelahan, ug mga grupo sa mga ginikanan, sumala sa pahina sa Cebu Province Public Information niadtong Biyernes, Oktubre 16, 2026.
Nanawagan si Gob. Pamela Baricuatro sa maong forum aron klaruhon kon unsang mga pagbasa sa kalidad sa hangin ang angay gamitong basihan sa pagsuspinde sa mga klase nga face-to-face ug kanus-a ang mga eskwelahan kinahanglan mobalhin sa laing pamaagi sa pagkat-on.
Hisgutan usab sa panagtigom kon sa unsang paagi ang mga eskuwelahan makapadayon sa mga kalihukan sa pagkat-on nga luwas sa panahon sa dili maayong kalidad sa hangin ug kon unsaon sa mga ahensya sa gobiyerno paghatag og dali nga mga pahibalo aron makapangandam ang mga pamilya ug eskuwelahan.
Matod ni Baricuatro nga ang pagdesisyon sa lokal nga suspensiyon sa klase nagdepende sa mga mayor, subay sa koordinasyon sa mga awtoridad sa edukasyon ug sumala sa mga palisiya sa nasod.
“Ang ato mao ang paghatag ug avenue for everyone to discuss, understand the evidence, and work towards practical guidelines,” matod ni Baricuatro.
Gilauman nga tugotan sa forum ang mga ahensya sa gobiyerno, mga eskuwelahan, eksperto sa kahimsog, ug mga ginikanan sa pagpahayag sa ilang mga kabalaka ug paghisgot sa posibleng mga giya alang sa pagpanalipod sa mga estudyante ug komunidad sa panahon nga dili maayo ang kalidad sa hangin. / CDF