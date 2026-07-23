Klase sa mga tunghaan sa norte, gisuspenso

Pipila ka mga lokalidad sa Lalawigan sa Sugbo ang nisuspenso sa klase tungod sa grabeng uwan epekto sa bagyong “Kiyapo” niadtong Huwebes, Hulyo 23, 2026.
Gipahibalo sa Kapitolyo nga gisuspenso ang klase sa tanang level sa Lungsod sa Madridejos, Bantayan, Santa Fe, ug Daanbantayan.
Ang maong mga lungsod naila nga coastal area. Subay niini, gipahimangnuan ni Ret. Col Dennis Pastor, pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ang publiko nga padayo’ng mag-monitor sa labing uwahi’ng updates sa kahimtang sa panahon.
“Atong giawhag nga maminaw ta pirmi sa atong mga local weather advisories from Pagasa ug sa atong local DRRMOs gyud kay lisod kaayo ma-fake news ta,”matod ni Pastor. /