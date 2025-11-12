Klase sa mga tunghaan sa Sugbo, balik na

Balik na ang klase sa Probinsiya sa Sugbo sa Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025.
Kini subay sa giluwatang Executive Order No. 72 ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga naglibkas sa mando pagsuspenso sa klase sa tanang levels sa probinsiya tungod sa bagyo.
Bisan sa maong mando, gihatagan og katungod ang mga lokalidad nga mo-assess sa sitwasyon sa ilang lugar kon mahimo na ba ang pagpahigayon og klase sa mga tunghaan sa lungsod.
Kini tungod kay dunay mga tunghaan nga labihang naapektahan sa pagbaha ug pipila sab ang gigamit isip temporary shelter sa mga nabiktima sa bagyo. / ANV