Klase sa public, private schools Cebu City gisuspenso

Gisuspenso ang face-to-face classes sa tanang public ug private schools sa Cebu City sugod alas 2 sa hapon sa Miyerkules, Septiyembre 2, 2026, tungod sa delikadong kalidad sa hangin nga dala sa transboundary haze.
Nagpagawas og advisory si Cebu City Mayor Nestor Archival niadtong Miyerkules human nisaka sa 208 ang Air Quality Index (AQI) sa Metro Cebu alas-11 sa buntag nga gi-classify isip “very unhealthy.”
Lakip sa suspensiyon ang tanang level sa edukasyon ug molanat og duha ka adlaw, hangtod Huwebes, Septiyembre 3.
Matod ni Archival, gilauman nga ipadayon sa mga eskwelahan ang paghatag og instruksyon pinaagi sa alternative learning modalities, lakip ang modular distance learning, asynchronous classes, ug uban pang flexible learning arrangements nga gitugotan ubos sa mga polisiya sa Department of Education.
Matod sa mayor, gihimo ang maong desisyon aron mapanalipdan ang mga estudyante, magtutudlo, ug ubang miyembro sa komunidad batok sa dugay nga pagkaladlad sa hugaw o polusyon sa hangin.
Gipahibawo sab sa advisory nga nagpadayon ang southwest monsoon o habagat sa maong lugar ug posibleng magpadayon sa pagdala ug pagmintinar sa haze sa Metro Cebu.
Gidasig sab sa City Government ang mga pribadong kompanya, negosyo, institusyon, ug opisina nga ikonsiderar ang work-from-home o remote work arrangements alang sa mga non-essential ug office-based employees samtang nagpabiling taas ang AQI.
FACEMASK
Lakip niini ang paghatag sa mga trabahante og well-fitted N95 o KN95 masks, pagpatuman og shift rotations, ug regular nga pahulay sa limpyo o air-filtered nga mga lugar sulod sa building, ug paglimit sa dugay nga pagtrabaho sa gawas alang sa mga empleyadong mas delikado sa epekto sa polusyon.
Ang mga buntis, senior citizens, ug mga trabahante nga adunay respiratory o cardiovascular conditions kinahanglan, kon mahimo, dili ipatrabaho sa dugay nga panahon sa gawas, sumala sa advisory.
Gidasig sab ang mga negosyo nga seguruhon nga husto ang pag-andar sa ilang indoor air-conditioning ug filtration systems ug sirad-an ang mga pultahan ug bintana aron malikayan ang pagsulod sa haze gikan sa gawas.
Matod ni Archival, padayon nga bantayan sa City Government ang AQI ug PM2.5 levels, ingon man ang kahimtang sa panahon ug direksyon sa hangin, sa koordinasyon sa Department of Education, Department of Environment and Natural Resources-Environmental Management Bureau 7 ug mga lokal nga health authorities.
Mao kini ang gamiton nga basehan kon gikinahanglan ba ang dugang nga mga lakang o pag-usab sa mga ipatuman nga polisiya.
“Stay indoors as much as possible while AQI remains hazardous,” mao ang pahimangno sa city government ngadto sa mga residente.
Ang mga kinahanglan mogawas sa ilang mga balay gidasig nga magsul-ob og high-filtration masks sama sa N95 o KN95 masks ug likayan ang mga hago o strenuous nga kalihukan sa gawas.
Ang mga residente nga mas delikado sa epekto sa polusyon sa hangin gipasidan-an sab nga mag-amping pag-ayo ug limitahan ang ilang pagkaladlad sa hugaw nga hangin.
Matod sa City Government, magpagawas kini og dugang nga mga advisory depende sa pag-uswag sa kahimtang sa kalidad sa hangin. / CAV