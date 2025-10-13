Klasrum gitukod sa panaghiusa sa Bohol lig-on gihapon human sa 19 ka tuig

Nagpadayon ang kalampusan sa community-driven development (CDD) nga nagpakita sa kalig-on ug tinud-anay nga pagtinabangay sa komunidad sa Barangay Villa Milagrosa, Lungsod sa Pres. Carlos P. Garcia, amihanan sa Bohol,
Dili lang kini makita sa mga lig-on nga klasrum nga gitukod kapin 19 ka tuig ang milabay, apan lakip sab sa panaghiusa nga naghatag kinabuhi sa usa ka damgo nga nahimong tinuod.
Kaniadto, sa wala pa ang tuig 2006, damgo ra alang sa mga lomulupyo sa Villa Milagrosa ang pagkabaton og luwas ug lig-on nga klasehanan.
Ang ilang mga estudyante nagklase sa mga lawak nga gihimo lamang sa amakan ug uban pang gaan nga materyales nga dali madaot sa ulan ug kainit.
Kanunay nga nasuspenso ang klase ug nalangan ang edukasyon sa kabataan.
Tungod niini, nidangat ang programa sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan—Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS) nga nagpasabot sa pamaagi CDD sa pagpalambo.
Pinaagi sa Kalahi-CIDSS, gihatagan og gahom ang komunidad sa pagpangita, pagplano, ug pagdumala sa mga proyekto nga makatubag sa ilang labing una nga panginahanglan sama sa mga eskwelahan ug kalsada.
Sa Villa Milagrosa, ilang gipangandoy ang pagtukod sa tulo ka klasrum nga sementado ug gipresentar kini sa Municipal Inter-Barangay Forum.
Tungod sa ilang kaisog ug pagtinabangay, napili ang proyekto ug gisugdan sa 2006.
Aktibo ang partisipasyon sa mga residente gikan sa pagplano hangtod sa pagtukod nga nagpakita sa espiritu sa bayanihan.
Ang proyekto adunay kantidad nga P2.16 milyunes diin P234,030.11 ang lokal nga kontribusyon gikan sa barangay ug Local Government Unit (LGU).
Human matukod ang bag-ong klasrum kaniadtong Mayo 31, 2006, nitaas ang enrollees sa Villa Milagrosa High School gikan sa ubos sa 50 hangtod sa kapin 120 estudyante matag tuig.
Sumala ni Barangay Captain Alma F. Columna nga ang klasrum dili lang estruktura, apan timaan sa gugma ug panaghiusa sa komunidad.
Hangtod karon, ang mga ginikanan, magtutudlo, ug Department of Education (DepEd) nagtinabangay sa pagmintinar niini pinaagi sa Operation and Maintenance (O&M) Group.
Bisan human sa pag-igo sa bagyong Odette, napadayon ang kalig-on ug kalimpyo sa mga klasrum nga timaan sa usa ka komunidad nga nakakat-on nga ang tinuod nga kalambuan, nagsugod sa sulod mismo sa komunidad./ PR