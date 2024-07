Klay maoy mokompleto sa Mavs?

Alang kang Klay Thompson, magmalipayon siya sa pagpakig-uban kang Luka Doncic ug Kyrie Irving sa Dallas Mavericks.

Nahinumdom si Thompson nga gisultihan niya si Luka Doncic nga nagtuo siya nga ang Dallas superstar anaa sa dalan padulong sa kabantog human gipildi sa Golden State ang Mavericks sa Western Conference finals duha ka tuig na ang milabay.

Karon nga gibiyaan ni Thompson ang nag-inusarang team sa NBA nga iyang nailhan sa 13 ka tuig aron makig-uban nila ni Doncic ug Kyrie Irving sa Texas, andam na nga magsaulog, imbes nga magmagul-anon, ang 25-anyos nga sensation.

“He was real gracious in defeat,” matod ni Thompson bahin kang Doncic sa Miyerkules, Hulyo 10, 2024 atol sa iyang pasiuna nga press conference uban sa Mavs.

“I just appreciate someone who is not afraid of the moment and competes till the end. Luka fits that bill. I think we’ll be able to bring the best out of each other.”

Ang Warriors nidaug sa katapusang upat ka kampiyonato nila ni Thompson ug Stephen Curry niadtong 2022.

Paglabay sa duha ka tuig, lisod ang season alang kang Thompson dihang nitapos siya sa duwa nga walay score, 0-for-10, sa kapildihan sa Sacramento sa play-in tournament.

Nagduda siya nga mao na kadto ang katapusan sa iyang panahon sa team nga nag-draft kaniya nga ika-11 sa kinatibuk-an niadtong 2011. / AP