Klay, Mavs gitipi sa Warriors

Gikawat ni Golden State Warriors superstar Stephen Curry ang atensyon atol sa emosyunal nga pagbalik ni Klay Thompson sa sa Chase Center nga balwarte sa Warriors kagahapon, Miyerkules, Nobiyembre 13, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Si Curry nagpakatap og 37 puntos aron agakon ang Warriors sa kulbahinam nga daog batok sa iyang kanhi kauban sa Splash Brothers nga si Thompson ug sa bag-ong team niini nga mao ang Dallas Mavericks, 120-117.

Gimugna ni Curry ang katapusang 12 ka puntos sa Warriors.

Bisan nibalhin si Thompson sa Mavericks, ang Warriors fans nagpakita gihapon og pagmahal ngadto kaniya tungod sa iyang nahimo sa Warriors kaniadto.

Dihang paingon na mosulod si Thompson sa Chase Center, giabibahan siya sa gibanabanang 400 ka mga empleyado sa Warriors nga naglinya sa iyang agianan nga pulos nagsul-ob og “Captain Klay” nga mga kawo.

Ang “Captain Klay” nga mga kawo mao ang gihimong giveaways sa Warriors sa tanang mga tumatan-aw isip paghinumdom sa 13 ka tuig nga pagduwa ni Thomspon sa Warriors.

Sa wala pa nagsugod ang duwa, ang Warriors nagpahigayon og “Salute Captain Klay” ceremony isip rekognasyon sa dakong kontribyusyon ni Thompson sa ilang organisasyon.

“This is all staff. It’s unbelievable,” matod ni Warriors President/COO Brandon Schneider.

“What Klay has meant to our organization and to all of us the last 13 years.”

Puntos kada usa:

Golden State (120) - Curry 37, Kuminga 16, Melton 14, Hield 14, Green 11, Wiggins 8, Jackson-Davis 8, Looney 5, Moody 4, Podziemski 3.

Dallas (117) - Doncic 31, Thompson 22, Irving 21, Gafford 15, Lively II 12, Marshall 6, Grimes 6, Hardy 4. / AP