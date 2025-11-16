KMJS ‘Gabi ng Lagim’ makita sa big screen

Personal nga nilupad ang casts sa horror film nga “KMJS’ Gabi ng Lagim The Movie” nga sila si Sanya Lopez, Miguel Tanfelix, ug mismo ang beteranang journalist nga si Jessica Soho dinhi sa Sugbo kagahapon, Nobiyembre 16, 2025, alang sa pag-promote sa maong salida.
Human sa 13 ka tuig nga gipalugwa sa telebisyon ug small screen, ang sikat nga annual Halloween special for Kapuso Mo, Jessica Soho Gabi ng Lagim, ipasalida na ang pipila ka estorya niini sa mga sinehan sa nasod sugod karong Nobiyembre 26, 2025.
Matod pa nga dili lang kini puro pagpahangdlok nga pelikula kondili gi-connect sab kini sa kasamtangang panghitabo sa komunidad nga makahatag sab og daghang pagtulon-an sa viewers.
Naglangkob kini sa tulo ka estorya nga mao ang “Pocong” nga bidahan ni Miguel kinsa modala sa kinabuhi sa usa ka seaman, “Berbalang” nga bidahan ni Sanya Lopez nga mahitungod sa nilalang nga sama sa mga ungo nga mokaon og buhing tawo apan matod pa ang berbalang mga patay nga ang gipangita, samtang ang “Sanib” bidahan ni Jillian Ward nga kabahin sa babaye nga gisaniban og dautang espiritu.
Ang maong mga salida ubos sa direksyon sa mga iladong Filipino filmmakers nga sila si Yam Laranas, Dodo Dayao, ug King Mark Baco. / BJC