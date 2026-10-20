Knecht maoy napilian sa Lakers nga buhian

Gi-waive sa Los Angeles Lakers ang ilang 2024 first-round pick Dalton Knecht kagahapon, Martes, Oktubre 20, 2026 (PH time), atol sa deadline sa pagpasa sa pinal nga lineup alang sa 2026-27 season sa National Basketball Association (NBA).
Nagpasabot kini nga puwede nang kuhaon sa laing teams sa NBA si Knetch ug sagupon ang kasamtangang kontrata niini sa Lakers.
Ang Lakers adunay 16 ka magduduwa nga adunay buhing kontrata ug kinahanglan kini nilang pahakon sa 15 atol sa deadline sa pagpasa sa pinal nga lineup alang sa 2026-27 season. / Gikan sa wires