Knicks 2-0 na batok Cavaliers

Nimugna og 18-0 run ang host New York Knicks sa 3rd quarter aron paghulma og agianan paingon sa dakong kadaugan batok sa Cleveland Cavaliers, 109-93, nga naghatag kanila og 2-0 nga bintaha sa Eastern Conference finals series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) kagahapon, Biyernes, Mayo 22, 2026 (PH time).
Si Josh Hart, kinsa igo lang nimugna og 13 puntos atol sa overtime nga kadaugan sa Knicks sa Game 1, 115-104, maoy nibida sa makabungog nga pagsutoy sa opensa sa Knicks sa 3rd quarter diin iyang gihimo ang siyam sa iyang kinatibuk-ang 26 puntos.
Nitiklop ang sikit nga kombati sa nag-unang duha ka quarters nga naglabaw lang og 53-49 ang Knicks.
Gimugna sa Cavaliers ang nag-unang upat ka mga puntos sa 3rd quarter aron tablahon ang duwa, 53-53.
Human niini, gidugkatan sa three-point shot ni Jalen Brunson ug hansak ni Hart ang kalit nga pag-ulbo sa opensa sa Knicks aron iposte ang 71-53 nga labaw sa nahabiling 5:35 minutos.
Ning-aksyon paggukod ang Cavaliers ug napahak nila sa walo ka mga puntos ang labaw sa Knicks, 88-80, sa sayong bahin sa 4th quarter apan mao na lang kini ang labing duol nilang nahimo.
Ningdugang og 19 puntos matag usa sila si Brunson ug Mikal Bridges alang sa Knicks, niamot og 18 puntos si Karl-Anthony Towns samtang nitampo og 14 puntos si OG Anunoby.
Ang Cavaliers, nga mao ang mo=host sa magsunod duha ka mga duwa sa series, gipangulohan ni Donovan Mitchell pinaagi sa iyang 26 puntos, nihatag og 18 puntos si James Harden, niamot og 14 puntos si Evan Mobley samtang nitunol og 13 puntos si Jarrett Allen. / Gikan sa wires