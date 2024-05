Knicks 2-0 na batok Pacers

Gisugakod ni Jalen Brunson ang nasinati niyang pagkaangol aron tabangan ang host New York Knicks sa pagbuntog og balik sa Indiana Pacers, 130-121, sa Game 2 nga naghatag kanila og 2-0 nga bintaha sa ilang Eastern Conference 2nd round playoffs series ning Huwebes, Mayo 9, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Naangol (sore right foot) si Brunson sa nahabiling kapin sa tulo ka mga minutos sa 1st quarter ug wala kini nakaduwa sa tibuok 2nd quarter.

Tungod niini, nakabulhot ang Pacers aron iposte ang 73-63 nga labaw sa halftime.

Mibalik si Brunson sulod sa korte ug niapil kini sa warm up sa halftime. Ning higayuna, milanog ang abiba nga MVP! MVP! alang ngadto kang Brunson.

Tuod man, nakabalik gyud pagduwa si Brunson pagsugod sa 3rd quarter ug gimugna niya sa 2nd half ang 24 sa iyang kinatibuk-ang 29 puntos nga nakatabang og dako aron makabangon ang Knicks gikan sa pagkalubong.

“It was really cool to hear, but I just knew that I had to get my mind in the right place to figure out how I was going to attack the second half,” asoy ni Brunson.

Ning sangkaa, napakyas si Brunson nga mahimo’ng ikaduhang magduduwa sa kasaysayan sa NBA nga makarehistro og 40 puntos o labaw pa sulod sa lima ka sagunsong mga duwa sa playoffs.

Ang labing mahinungdanon, nakuha sa Knicks ang kadaugan.

Si OG Anunoby nitampo og career playoff-high 28 puntos alang sa Knicks una kini nibiya sa 3rd quarter tungod sa iyang pagkaangol (left hamstring).

Niamot sab og 28 puntos si Donte DiVincenzo alang sa Knicks samtang nitunol og 19 puntos si Josh Hart.

Ang Pacers adunay unom ka mga magduduwa nga ningpupo og dobleng numero nga mga puntos pinangulohan sa 34 ni Tyrese Haliburton. / AP