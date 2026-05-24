Knicks 3-0 na

Usa nalang ka daog ang kinahanglan sa New York Knicks aron makakuha sa ilang unang National Basketball Association (NBA) Finals appearance sukad tuig 1999.
Kini human gitumba sa Knicks ang Cleveland Cavaliers, 121-108, sa mismong korte sa nauwahi sa Game 3 sa NBA Eastern Conference Finals ug nakuha ang dominante nga 3-0 series lead niadtong Dominggo, Mayo 24, 2026 (PH time).
Nipakatap ang Knicks star nga si Jalen Brunson og game-high 30 puntos, nidugang si Mikal Bridges og 22 gikan sa 11-of-15 shooting, ug si O.G. Anunoby niamot og 21 puntos.
Ang bigman nga si Karl-Anthony Towns nitunol pud og 13 puntos, walo rebounds, walo ka assists ug tulo ka steals, samtang si Josh Hart nihatag og 12 puntos, siyam ka rebounds, lima ka assists ug upat ka steals.
Pabor sa Knicks ang league statistics, kay wa’y team sa NBA history ang nakarekober ug nidaog sa series gikan sa pagkalubong og 0-3.
Apan di mo kompiyansa ang Knicks sigon pa ni Bruson ug Anunoby.
“The series isn’t over,” ni Anunoby. “Just keep our foot on their necks and just try to win the game.”
“Just focus on one possession at a time,” batbat pa ni Brunson.
“The way we’ve been having that mindset these past couple weeks, we have to continue it, if not actually better,” dugang niya.
Uwahing nakasulod ang Knicks sa NBA Finals, 27 ka tuig na ang nilabay diin gipilde sila sa San Antonio Spurs. Wa pa kadaog ang franchise og NBA championship sukad tuig 1973. / RSC