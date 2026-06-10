Knicks 3-1 tinguha; Spurs 2-2

Mobangon pagsuway ang New York Knicks human naputol ang ilang 13 ka sunodsunod nga kadaugan sa 2025-26 Playoffs sa ilang pag-host og balik sa San Antonio Spurs sa Game 4 sa National Basketball Association (NBA) Finals karong Huwebes, Hunyo 11, 2026 (PH time), sa Madison Square Garden.
Ang Knicks, nga nasugamak sa kapildihan sa Game 3, 115-111, naglabaw gihapon sa best-of-seven series, 2-1, apan dili ikalimod nga nakakuha og dakong momentum ang Spurs sa ilang pagrehistro sa labing una nilang daog sa finals.
Ning higayuna, grabe ka mahinungdanon ang adjustments nga gilaumang pagahimuon sa duha ka mga kampo.
Sa habig sa Knicks, dili lang ang pagdepensa sa pambatong higante sa Spurs nga si Victor Wembanyama ang ilang angayang tutokan ug nasayod si Knicks coach Mike Brown niini.
Nagkanayon si Brown nga kinahanglang ilambigit niya’g maayo sa ilang opensa ang usa sa iyang mga sinaligan nga si Karl-Anthony Towns, kinsa igo lang nimugna og 11 puntos sa Game 3.
Ning sangkaa, wala’y nahimo nga puntos sa 4th quarter si Towns sa ikatulong sunodsunod nga duwa.
“It’s extremely important that he’s getting touches, that he’s involved, not just in the fourth quarter, but obviously throughout the ballgame,” matod ni Knicks coach Mike Brown.
“I got to continue trying to do a better job of getting him involved throughout the course of the game, as well as late.”
Sa Game 3, tataw nga nakuha pagbalik sa Spurs ang winning formula diin mosalig sila og maayo sa presensya sa ilawom ni 7’4” Wembanyama, kinsa nimugna og 32 puntos nga maoy labing una niyang 30-point game gikan niadtong Mayo 24.
"The goal is always to go inside. The best shot in the game is an alley-oop -- the most efficient shot," pasabot ni Wembanyama. / Gikan sa wires