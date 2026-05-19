Knicks, Cavs mosugod sa East finals

Sugdan sa host New York Knicks ug Cleveland Cavaliers karong Miyerkules sa alas 8:00 sa buntag, Mayo 20, 2026 (PH time) ang ilang Eastern Conference finals best-of-seven series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Managlahi ang giagian sa duha ka mga kampo paingon ning ilang panag-engkuwentro.
Ang Knicks yanong ningpalagpot sa Philadlephia 76ers, 4-0, sa conference semi-finals ug ilaha kining nahimo bisan wala nakaduwa sa katapusang duha ka mga duwa sa series ang usa sa ilang mga pambato nga si OG Anunoby, kinsa naangol (hamstring) sa Game 2.
Sa ilang bahin, ang Cavaliers niagi pa og deciding Game 7 una nila napalagpot ang Detroit Pistons, 4-3, sa laing conference semi-finals.
Gikataho nga mobalik na pagduwa si Anunoby, nga seguradong makahatag og dugang kadasig sa Knicks sa ilang pagpakigbatok sa Cavaliers.
Ang labing giatangan sab ning maong duwaa mao ang panagparang sa duha sa labing maayong guards sa liga nga sila si Donovan Mitchell sa Cavaliers ug Jalen Brunson sa Knicks. / Gikan sa wires