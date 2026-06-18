Knicks giimbitar sa White House

Nagkanayon ang tag-iya sa New York Knicks nga si James Dolan nga ilahang gidawat ang imbitasyon nga mobisita sa White House human nila naangkon ang korona sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
"We just did receive an invitation from the White House, which we accepted. We still have to figure out the details," pagtino ni Dolan, kinsa usa ka higala ni US President Donald Trump.
Sa imbitasyon ni Dolan, personal nga nisaksi si Trump sa Game 3 sa NBA Finals, nga gipahigayon sa Madison Square Garden sa New York. / Gikan sa wires