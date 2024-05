Knicks hapit na makabalik sa East finals

Usa na lang ka daog ug makabalik na sa Eastern Conference finals sa National Basketball Association (NBA) ang New York Knicks human sa kapin sa duha ka mga dekada.

Kini human gipangmakmak sa host Knicks ang Indiana Pacers, 121-91, sa Game 5 nga nakahatag kanila og 3-2 nga bintaha sa Eastern Conference 2nd round playoffs best-of-seven series ning Miyerkules, Mayo 15, 2024 (PH time).

Nagbangis na sab si Jalen Brunson ug nagpakatap kini og 44 puntos aron pangulohan ang Knicks.

Kini maoy ikalimang higayon ning maong playoffs nga nakatali og 40 puntos o labaw pa si Brunson.

“We still need one more win so we can’t get too excited about it,” pagtino ni Knicks coach Tom Thibodeau.

Ningtampo og 18 puntos matag usa sila si Josh Hart ug Alec Burks samtang niamot og 17 puntos si Deuce McBride alang sa Knicks.

Ang Pacers gipangulohan ni Pascal Siakam pinaagi sa iyang 22 puntos, nihatag og 16 puntos si Myles Turner samtang nidugang og 13 puntos si Tyrese Haliburton. / AP