Knicks, Magic mag-abot sa East S-finals

Gipangmakmak sa New York Knicks ang hosts Toronto Raptors, 117-101, sa 10, 2025 (PH time), aron pag-abante sa Eastern Conference semi-finals sa labing unang higayon sa National Basketball Association (NBA) Cup.
Gipangulohan ni Jalen Brunson ang Knicks pinaagi sa iyang 35 puntos, nidugang og 21 puntos si Josh Hart, samtang niamot og 14 puntos ug 16 rebounds si Karl-Anthony Towns.
Sukad nga gihangop ang NBA Cup, tulo na ka tuig ang nakalabay, ang Knicks maoy bugtong team nga nakataak sa conference quarter-finals sa matag tuig apan karon lang sila nakaabante sa conference semi-finals.
Sa 1st half pa lang, si Brunson nakamugna na og 26 puntos ug ning higayuna, hinayhinay na nga nakontrolar sa Knicks ang duwa.
Ang Raptors gipangulohan ni Brandon Ingram pinaagi sa iyang 31 puntos, nihatag og career-high 18 puntos si Jamal Shead, samtang
niamot og 13 puntos matag usa sila si Scottie Barnes ug Ja’Kobe Walter.
Sa Eastern Conference semi-finals, sangkaon sa Knicks ang Orlando Magic, nga ningpukan sa Miami Heat, 117-108, sa sayo pa sa laing conference quarter-finals nga kombati.
Ang Magic gipangulohan ni Desmond Bane pinaagi sa iyang 37 puntos lakip na niini ang unom ka three-pointers.
Nidugang og 20 puntos si Jalen Suggs samtang nitunol og 18 puntos si Paolo Banchero alang sa Magic.
An Heat gipangulohan ni Norman Powell pinaagi sa iyang 21 puntos, nihatag og 20 puntos si Tyler Herro samtang ningtampo og 19 puntos matag usa sila si Bam Adebayo ug Andrew Wiggins. / Gikan sa wires