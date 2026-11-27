Mas nakatutok ang New York Knicks nga madepensaan ang ilang titulo sa National Basketball Association (NBA) kumpara sa ilang titulo sa NBA Cup.
Hinuon, nagpabilin pang buhi ang paglaum sa Knicks nga madepensaan ang ilang NBA Cup title hilabi na kon modaog sila batok sa Miami Heat karong adlawa, Sabado, Nobiyembre 28, 2026 (PH time), sa katapusan nilang tahas sa group stage.
Ang Knicks, nga adunay 12-6 nga rekord sa kinatibuk-an, naggunit og 1-2 nga rekord sa East Group B sa NBA Cup. Usa lang sila sa 12 ka teams sa East nga adunay susama nga rekord.
Bisan modaog pa sila batok sa Heat karon, dili pa gihapon makaseguro ang Knicks nga makaabante sa knockout stage sa NBA Cup gumikan kay gilaumang aduna sila’y ikapareha nga rekord inig human sa group stage.
Kon buot hunahunaon, kuli na nga makaabante ang Knicks gumikan kay gawas nga kinahanglan nila ilubong ang Heat og labing minos 13 puntos, mag-ampo sab sila nga mapilde ang Philadlephia 76ers batok sa Indiana Pacers sa laing Group B nga kombati karon.
Kon mahitabo man kini, mag-agad pa sab ang Knicks sa resulta nahabiling mga duwa sa East Group A ug C aron makalusot pa sila sa wild card.
Hinuon, bisan unsa’y dangatan sa ilang kampanya sa NBA Cup, dili ra kini makaapekto sa determinasyon sa Knicks nga depensaan ang ilang NBA title mismo.
“I remember last year it was like, ‘(NBA Cup) game, game, game,’” matod ni Knicks coach Mike Brown, “And then you win the Cup and you celebrate it that night and you hop on a plane and go play in Indiana the next night. And so it’s great. You like the competition and the setup, but it adds a lot of stress to you physically and mentally.”
Sa ilang bahin, ang Heat kasamtangang naa sa ikaduhang dapit sa Group B dala ang 2-1 nga rekord sunod sa 76ers, nga naggunit sab og 2-1 nga rekord.
Aron deretsong makaabante sa knockout stage, kinahanglang modaog ang Heat batok sa Knicks unya maghandom nga mapilde ang 76ers batok sa Pacers.
Kon mapilde man gani ang Heat batok sa Knicks, aduna pa gihapon sila’y gamay nga poruhan pinaagi sa wildcard apan nagdepende kini sa resulta sa nahabiling mga duwa sa tanang mga grupo sa NBA Cup. / Gikan sa wires