Knicks miluhod sa Kings

Gipakaging sa Sacramento Kings ang New York Knicks, 112-101, para makaposte og season-best nga tulo ka sunodsunod nga daog sa National Basketball Association (NBA) regular season game didto sa Sacramento sa Huwebes, Enero 15, 2026 (PH time).
Nipabuto si DeMar DeRozan og 27 puntos samtang nidugang si Zach LaVine og 25 puntos para mosaka ang Kings sa 11-30 (win-loss) nga baraha.
Dako nga isda ang gibitik sa Kings kay ang Knicks usa man sa top contender sa East Conference, anaa kini sa ikaduhang pwesto bitbit ang 25-15 nga baraha.
Si Precious Achiuwa nakabuhat og 20 puntos ug season-best 14 rebounds, si Russell Westbrook niamot og 19 puntos ug 11 assists, ug si Maxime Raynaud nitunol og 10 puntos para sa Sacramento.
Ang New York star guard nga si Jalen Brunson nakakuha og injury sa iyang right ankle upat ka minutos pa lang sa duwa ug wala na siya makabalik.
Nakahimo lang si Brunson og 4 puntos ug naputol ang iyang streak nga 18 ka sunodsunod nga 20-point outings.
Ang New York nisandig ni Mikal Bridges nga nihimo og 19 puntos ug OG Anunoby nga nilabni og 15 puntos.
Nihinay ang pormada sa Knicks sa nilabay nga duwa, napilde kini og unom sulod sa walo ka mga duwa.
Ang maong duwa nimarka sa unang pagbisita ni Knicks coach Mike Brown sa korte sa Sacramento sukad siya gitaktak sa isip Knicks coach niadtong Disyembre 2024. / RSC