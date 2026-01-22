Knicks mirehistro og bag-ong rekord

Gawas sa usa, tanang mga magduduwa sa New York Knicks nakatampo sa opensa sa ilang makasaysayong paglubong nga buhi sa Brooklyn Nets, 120-66, kagahapon, Huwebes, Enero 22, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang 54 puntos nga labaw mao na ang labing dako nga kadaugan sa kasaysayan sa prankisa sa Knicks nga bangis nga ningbangon gikan sa upat ka sunodsunod nga kapildihan aron buakon ang ilang kanhi rekord nga 48 puntos nga kadaugan niadtong 1968, 1972, ug 1994.
Ang kadaugan gipangulohan ni Jalen Brunson pinaagi sa iyang 20 puntos. / Gikan sa wires