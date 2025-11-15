Knicks mituhog sa Heat

Nagpauwan ang New York Knicks bigman nga si Karl-Anthony Towns og 39 puntos samtang ang bench nikulit og 75 puntos aron pawngon ang kayo nga dala sa Miami Heat, 140-132, sa National Basketball Association (NBA) didto sa Madison Square Garden (MSG), Nobiyembre 15, 2025 (PH time).
Si Towns nilabni pud og 11 rebounds, 4 ka assists ug usa ka block sulod sa 38 minutos nga duwa. Sa first half palang, init na ang kamot ni Towns diin nibuhat na siya og 31 puntos.
Wa nag-inusara si Towns sa pagkastigo sa Heat kay nagdilaab pud ang kamot sa Knicks roster, lakip na niini si Landry Shamet nga nitali og career-high 36 puntos gikan sa bench.
Ang guard nga si Jordan Clarkson niamot og 25 puntos, si Mikal Bridges nitunol og 15, samtang si Josh Hart nakabuhat sa iyang unang triple-double sa season nga 12 puntos, 12 rebounds, ug 10 assists.
Ang Knicks nakaposte pud og season-high point total sa maong NBA Cup Game.
Ang Knicks head coach nga si Mike Brown nipadayag sa iyang kalipay sa gipakita sa iyang mga batos sa usa ka Eastern Conference rivalry game.
“Fun game for the fans, probably,” sigun ni Brown human sa duwa. “It was almost like a glorified pick-up game with good spacing.”
Sa kinatibuk-an nakakuha ang Knicks og total nga 75 puntos gikan sa bench, nga maoy nitapak sa nabiyaan ni Jalen Brunson, kinsa wa makaduwa tungod sa Grade 1 ankle sprain.
Si Norman Powell nakabuhat og season-high 38 puntos para sa Heat apan kuwang kini para makagawas silang mananaog sa historic nga MSG.
Samtang nitunol si Jaime Jaquez Jr. og 23 puntos, niamot si Andrew Wiggins ug Kel’el Ware scored 15 matag-usa, si Pelle Larsson nihatag og 14 puntos ug si Davion Mitchell nibuhat og 11 puntos sa Heat.
Ang Knicks og Heat pulos adunay 1-1 (win-loss) nga baraha sa Group C play sa NBA Cup. / RSC