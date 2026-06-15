Knicks mopahigayon og victory parade sa unang higayon

Dala ang grabeng kahinam, gianunsyo ni New York City Mayor Zohran Mamdani sa social media nga ang victory parade sa New York Knicks ipahigayon karong Biyernes, Hunyo 19, 2026 (PH time), sa Manhattan.
Gilaumang grandiyuso kining maong kalihukan gumikan kay mao kini ang labing unang higayon nga nakalabni pagbalik og kampyunato ang Knicks sulod sa 53 ka mga tuig.
Gawas niini, mao sab kini ang labing unang victory parade nga masinati sa mga taga New York gumikan kay wala kini gihimo dihang nasakmit sa Knicks ang nag-una nilang duha ka NBA titles niadtong 1970 ug 1973.
"For more than 50 years, New Yorkers have waited for this moment. Through near misses, heartbreak and a hope that every year could be our year, this city never stopped believing in the Knicks. And this team fulfilled that hope with grit, resilience and heart -- just like the five boroughs itself," pamahayag ni Mamdani.
Gihuman sa Knicks ang ilang kahidlaw sa kampyunato pinaagi sa pagbuntog sa San Antonio Spurs, 94-90, sa Game 5 NBA Finals nga maoy nakatuldok sa series, 4-1, niadtong Dominggo, Hunyo 14. / Gikan sa wires