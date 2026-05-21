Knicks mosuway pagposte’g 2-0 batok Cavaliers

Mosuway pagposte og 2-0 nga bintaha ang host New York Knicks sa ilang pagpakigbatok og balik sa Cleveland Cavaliers karong Biyernes, Mayo 22, 2026 (PH time) sa Game 2 sa Eastern Conference finals series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) sa Madison Square Garden.
Sa Game 1, ang Knicks nakamugna og makasaysayon ug labing dako nilang pagbangon gikan sa pagkalubong aron pakagingon ang Cavaliers pinaagi sa overtime, 115-104.
Ning maong panagsangka, nakalabaw ang Cavaliers og 22 puntos, 93-71, sa nahabiling 7:52 minutos sa 4th quarter.
Apan human niini, makabungog nga 44-11 nga rally ang gihimo sa Knicks aron ilugon ang makutas nga kadaugan.
Labing seguro, giestudyohan og maayo sa Cavaliers ang ilang mga sipyat sa Game 1 ug buhaton nila ang tanan nga dili kini mausab pagbalik aron aduna sila bawon nga daog sa pagtapon sa magsunod duha ka mga duwa sa best-of-series sa ilang balwarte. / Gikan sa wires