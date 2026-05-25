Knicks mosuway pagsulod sa NBA Finals

Angkunon og suway sa New York Knicks ang labing unang puwesto sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) Finals sa ilang pagpakigbatok og balik sa host Cleveland Cavaliers sa Game 4 sa Eastern Conference finals karong alas 8:00 sa Martes sa buntag, Mayo 26, 2026 (PH time).
Ang Knicks nga nakaposte og franchise-record nga 10 ka sunodsunod nga kadaugan sa playoffs gikan pa sa 1st round, naggunit og dominanteng 3-0 nga bintaha ning series batok Cavaliers.
Sa kasaysayan sa NBA, wala pa’y hingpit nga nakabangon gikan sa 0-3 nga biya sa best-of-seven series.
Sama sa naandan, ang Knicks magsalig og maayo ni Jalen Brunson kinsa nag-average og 29 puntos ug 8.7 assists sa nag-unang tulo ka mga duwa ning maong series.
Mohatag og dakong suporta kang Brunson mao sila si Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby, ug Josh Hart.
Silingan sa imposible na man tuod nga makabangon pa ang Cavaliers apan labing seguro, dili sila bastabasta moisa sa ilang putting bandera ug mokombati kini hangtod sa katapusan nilang ginhawa. / Gikan sa wires