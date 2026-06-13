Knicks naglaway na sa titulo

Tumong sa New York Knicks nga higpit na patulgon ang San Antonio Spurs ug langkaton ang ilang unang titulo sulod sa 53 ka tuig sa Game 5 sa National Basketball Association (NBA) Finals karong Dominggo, Hunyo 14, 2026 (PH time).
Bitbit sa Knicks ang taas nga kompiyansa human ang ilang historic win didto sa Madison Square Garden sa Game 4 diin nakabalik sila gikan sa pagkalubong og 29 puntos aron kuhaon ang 3-1 lead sa ilang series.
Usa ka daog nalang ang kinahanglan sa Knicks para maputol na ang ilang kauhaw sa titulo nga niadto pang tuig 1973 nilang uwahing nakuha.
Sa kadugayon na sa maong titulo, player pa sa maong 1973 champion team ang retirado na ang coach ug 11-time champion nga si Phil Jackson.
Si Jackson bench player kaniadto sa Knicks nga gipangulohan nila Walt Fraizer, Earl Monroe, Bill Bradley, Dave DeBusschere ug Willis Reed.
Apan dili sayon kini nga maong misyon nila Jalen Brunson, OG Anunoby, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, Josh Hart ug tibuok pwersa sa Knicks sa ilang pagbalik didto Frost Bank Center, ang korte sa Spurs.
Gibalikbalik ni Brunson nga bisan pa naglabaw sila sa series, nagpabilin ang ilang mentality nga tabla ra gihapon kon wala pa mahuman ang misyon.
“Our mentality has to be 0-0, the way it’s been,” sigon ni Brunson .“It has to be that way, and I feel like us moving forward with that mindset can really benefit us. There's nothing to celebrate. It’s not over yet, not even close.”
Samtang ang pambato sa Spurs nga si Victor Wembanyama niingon nga duha ra ang kapaingnan sa series ug padayon silang sa pagkayod para malikayan ang bati nga resulta.
“One of two ways. A bad one and a good one. The bad one would be giving up. The good one would be getting stronger through this, getting more together. I know this is what we’re going to do,” matod niya.
Kon makuha sa Knicks franchise ang kadaogan mabawsan nila ang Spurs sa 1999 NBA Finals, samtang kon modaog ang Spurs mainat nila ang series sa Game 6 balik didto sa korte sa New York. / RSC