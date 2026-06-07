Knicks pun-an og samad ang Spurs

Ang New York Knicks di na gyud gusto nga makabangon pa ang San Antonio Spurs ug gustong tiwasan na ang ilang karibal sa pagbalhin sa National Basketball Association (NBA) Finals sa sikat ug historical nga Madison Square Garden (MSG).
Human sa malampuson nga paglangkat sa unang duha ka duwa sa korte sa Spurs, and Knicks mo-host sa Game 3 karong Martes, Hunyo 9, 2026 (PH time).
Target sa Knicks ang dominanteng 3-0 sa unang NBA Finals game sulod sa MSG sukad tuig 1999.
Ang Knicks nakahimo pud og 13 ka sunodsunod nga daog og tuyo nila nga inaton kini ngadto sa 14 sa postseason, ang nag-una nila mao ang Golden State Warriors nga nakabuhat og 15 ka sunodsunod sa tuig 2017.
Ang duha ka daog didto sa San Antonio naghimo usab sa Knicks nga ikatulong team sa liga nga nidaog sa unang duha ka dula sa finals sa korte sa kontra. Ang lain nga teams mao ang 1993 Chicago Bulls ni Michael Jordan ug 1995 Houston Rockets. Ni Hakeem Olajuwon.
Parehong nakuha sa Bulls ug Rockets ang kampiyonato.
Bisan pabor nila karon ang higayon, ang dynamic duo nga si guard Jalen Brunson ug big man Karl-Anthony Towns di mokompiyansa sa pag-abot ni Victor Wembanyama ug Spurs sa ilang kampo.
“Every single day, we try to chip away, trying to be the best team we can be,” sigon ni Brunson. “Even with what the series is now, next game, mindset has to be 0-0 again. It's just how it has to be. You can't be comfortable, you can't be satisfied with anything. You've just got to continue to push forward.”
Si Towns, sa iyang bahin, nipasabot nga bisan ang team nanginahanglan pa gihapon og pipila ka adjustment inig balik nila sa ilang panimalay.
“In New York, we'll get back to work, we'll get back to the gym and try to correct the mistakes we made tonight,” said Towns after a win in Game 2.
Nagpadugang sa kadasig ug atensyon niining NBA Finals mao ang presensya sa Presidente sa Estados Unidos sa Amerika nga si Donald Trump aron mosaksi sa maong dula.
Tungod sa pagbisita ni Trump sa Madison Square Garden, ipatuman ang mas estrikto ug dugang nga security check.
Gikataho nga si Trump dugay nang dako nga fan sa Knicks sa wala pa kini mosulod sa kalibotan sa politika. / RSC