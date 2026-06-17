Knicks-Spurs finals lupig sa Bulls-Jazz

Napatik isip maoy labing gitan-aw nga National Basketball Association (NBA) Finals series ang 2026 nga edisyon tali sa New York Knicks ug San Antonio Spurs gikan niadtong 1998, diin naangkon ni Michael Jordan ug sa Chicago Bulls ang ilang ikaunom ug katapusang kampiyunato sa gitawag nga “Last Dance” season.
Sa taho sa ESPN, ang finals karong tuiga nakahakot og 20.6 million viewers, 100 percent nga pagsaka kumpara sa viewership sa niaging tuig tali sa Oklahoma City Thunder ug Indiana Pacers, nga sama ning tuiga, niabot sab og deciding Game 7.
Hinuon ang viewers nga nahakot ning tuiga layo ra niadtong 1998 dihang gipangulohan ni Jordan ang Bulls sa 4-2 nga kalampusan batok sa Utah Jazz, nga nakahakot og average nga 29.04 million viewers basi sa Sports Media Watch.
Layo ra man tuod ang Knicks-Spurs finals series kumpara sa Bulls-Jazz series apan nalabwan niini sa ikatulong luna ning maong kategoriya ang 2016 series diin gipakaging ni LeBron James ug sa Cleveland Cavaliers ang Golden State Warriors, nga nakahakot og average nga 20.41 million viewers.
Sa 2016 Finals, niposte ang Cavaliers og makasaysayong pagbangon gikan sa 1-3 nga biya aron angkunon ang bugtong nilang kampyunato.
Kon buot hunahunaon, mas daghan gyud unta nga viewers ang mahakot ning panahuna kay aduna na man out-of-home viewing – sama sa cellphones ug uban pa -- nga giapil pagkuwenta sa Nielsen, ang kompanya nga mag-ihap sa viewers lukop kalibutan.
Hinuon, ang finals series karong tuiga dili ikalimod nga usa lang gihapon sa labing dako ug abunda sa makasaysayong mga panghitabo sa NBA.
Sama na lang sa personal nga pagtan-aw ni US President Donald Trump sa Game 3, nga maoy labing unang finals game gikan niadtong 1999 nga gipahigayon sa bantugang Madison Square Garden sa New York. Nakahakot kining duwaa og 23.8 million viewers.
Si Trump maoy labing unang US President nga personal nga nitan-aw og duwa sa NBA Finals. / Napatik isip maoy labing gitan-aw nga National Basketball Association (NBA) Finals series ang 2026 nga edisyon tali sa New York Knicks ug San Antonio Spurs gikan niadtong 1998, diin naangkon ni Michael Jordan ug sa Chicago Bulls ang ilang ikaunom ug katapusang kampiyunato sa gitawag nga “Last Dance” season.
Sa taho sa ESPN, ang finals karong tuiga nakahakot og 20.6 million viewers, 100 percent nga pagsaka kumpara sa viewership sa niaging tuig tali sa Oklahoma City Thunder ug Indiana Pacers, nga sama ning tuiga, niabot sab og deciding Game 7.
Hinuon ang viewers nga nahakot ning tuiga layo ra niadtong 1998 dihang gipangulohan ni Jordan ang Bulls sa 4-2 nga kalampusan batok sa Utah Jazz, nga nakahakot og average nga 29.04 million viewers basi sa Sports Media Watch.
Layo ra man tuod ang Knicks-Spurs finals series kumpara sa Bulls-Jazz series apan nalabwan niini sa ikatulong luna ning maong kategoriya ang 2016 series diin gipakaging ni LeBron James ug sa Cleveland Cavaliers ang Golden State Warriors, nga nakahakot og average nga 20.41 million viewers.
Sa 2016 Finals, niposte ang Cavaliers og makasaysayong pagbangon gikan sa 1-3 nga biya aron angkunon ang bugtong nilang kampyunato.
Kon buot hunahunaon, mas daghan gyud unta nga viewers ang mahakot ning panahuna kay aduna na man out-of-home viewing – sama sa cellphones ug uban pa -- nga giapil pagkuwenta sa Nielsen, ang kompanya nga mag-ihap sa viewers lukop kalibutan.
Hinuon, ang finals series karong tuiga dili ikalimod nga usa lang gihapon sa labing dako ug abunda sa makasaysayong mga panghitabo sa NBA.
Sama na lang sa personal nga pagtan-aw ni US President Donald Trump sa Game 3, nga maoy labing unang finals game gikan niadtong 1999 nga gipahigayon sa bantugang Madison Square Garden sa New York. Nakahakot kining duwaa og 23.8 million viewers.
Si Trump maoy labing unang US President nga personal nga nitan-aw og duwa sa NBA Finals. / Gikan sa wires