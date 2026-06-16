Knicks wa 'gipa-sex'

Sa makasaysayong pagsakmit sa New York Knicks sa labing una niining kampyunato sa National Basketball Association (NBA) gikan niadtong 1973, daghang mga sugilanon ang ningtatak sa alimpatakan sa mga mahiligon og basketball lukop kalibutan.
Sama na lang sa nakapadaog nga tip-in shot ni Knicks big man OG Anunoby sa Game 4 ug ang 45 puntos nga gipakatap sa lider sa team nga si Jalen Brunson sa Game 5 sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) Finals series.
Ning maong gikahinamang best-of-seven series, gipangmakmak sa Knicks si Victor Wembanyama ug ang kinatibuk-ang puwersa sa San Antonio Spurs, 4-1.
Padayon nga nahimong sumsoman sa mga estorya ang makapangangha nga mga panghitabo ning maong series.
Apan kining tanan hinayhinay nga gisapawan sa mensahe sa tag-iya sa Knicks nga si James Dolan sa bantugang sports podcast "Roommates Show", kansang mga host mao ang mga sakop sa Knicks nga sila si Brunson ug Josh Hart lakip na si sports media personality Matt Hillman.
Sa video nga ningkatap sa social media, gibutyag ni Dolan nga iyang gitambagan ang mga magduduwa sa Knicks nga dili makig-sex sulod sa 10 ka mga semana gikan sa pagsugod sa Playoffs.
Gitambagan sab ni Dolan ang iyang mga magduduwa nga magmatngon sa ilang diet ug matulog og sakto sa oras.
"It's not a long time. Sacrifice everything you got these next 10 weeks to win that championship. I had this idea that maybe you should give up sex for the next 10 weeks," matod ni Dolan.
Nagkomedya kaha si Dolan? Tingali, apan padayon siyang nihisgot kabahin niini.
"Go home, talk to your wives and tell them. Don't tell them you're not gonna have sex, don't tell 'em it was my idea. But let them know what this is gonna be like, what your commitment is gonna be like, and how they're gonna have to sacrifice too," dugang ni Dolan.
Usa pa ka tanghaga kon gituman ba o wala sa mga magduduwa sa Knicks ang gisugyot ni Dolan. / Gikan sa wires