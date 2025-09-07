Knights of Columbus nagpa-feeding sa Isla Verde

Nagpahigayon ang Knights of Columbus sa St. Anthony of Padua Council No. 14152 og usa ka malampusong outreach feeding program sa Isla Verde, Brgy. Dungo-an, Danao City niadtong Agusto 23, 2025.
Daghang kabataan ang nalipay ug nakaon sa gihatag nga pagkaon sama sa buttered chicken, pancit, rice, ug juice nga giapudapod sa maong lugar.
Kini nga programa usa ka charity work nga ginahimo kada bulan sa grupo aron makatabang ug makahatag og kalipay sa mga kabos ug kabataan sa ilang komunidad.
Ang maong kalihukan gipangulohan ni Bro. Marcelo Tito, ang Grand Knight sa council, uban sa suporta sa ilang District Deputy nga si Bro. Cirilo Noya Sr.
Pinaagi sa ilang paningkamot, napadayon nila ang tradisyon sa pagtabang ug pagserbisyo sa katawhan.
Ang outreach feeding program nagpakita sa dakong gugma ug kadasig sa Knights of Columbus sa pag-alagad ug paghatag og paglaom sa komunidad sa Danao City. / Tampo