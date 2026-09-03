Knockout artists magbinukbokay sa 'Kumbati sa Kapitolyo'

Mosuway pagbangon si kanhi Philippine national team member John Paul Panuayan human niya nasinati ang labing una niyang pilde sa batan-on niyang boxing career sa iyang pagpakigbatok sa sama niyang knockout artist nga si Crisaldy Beltran sa main event sa “Kumbati sa Kapitolyo” boxing card karong Biyernes, Septiyembre 4, 2026, sa atubangan sa Cebu Provincial Capitol.
Si Panuayan kinsa sakop sa Omega Boxing Stable, nisugod sa iyang boxing career pinaagi sa upat ka sunodsunod nga knockout nga kadaugan apan sa labing ulahi niyang away, nasugamak siya sa unanimous decision nga kapildihan batok ni Angelo Beltran niadtong Abril 26, 2026, sa General Santos City.
Naggunit si Panuayan og 4-1, 4KOs nga rekord samtang si Beltran kinsa sakop sa RM Stable, adunay 5-2, 4KOs nga baraha.
Sa undercard, magsangka sila si Mark Gil Gandi (5-0, 1 KO) batok Kian Bahian (4-2-2, 1 KO), Jubert Cahimat (4-1, 1 KO) batok Eduard Troy Gamalo (4-3-1, 2 KOs), John Paul Gabunilas (11-4, 8 KOs) batok Michael Adolfo (6-8, 3 KOs), Eric Binoya (3-0, 2 KOs) batok Dariel Diamante (2-3-2), ug Francis Jay Diaz (8-14-1, 1 KO) batok Justine Trazo (3-0, 1 KO).
Sa dili pa ang professional fights, adunay 25 ka amateur bouts ang ipahigayon sugod sa alas 2 sa hapon. / ESL