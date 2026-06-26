Knockout semis sa senior citizens basketball karon

Mga duwa karon:
7:30 am- PBC
batok Power 40
9:00 am- MBC batok LBG
Kombatihon na ang kulbahinam nga duha ka semi-finals knockout games karong Sabado sa buntag, Hunyo 27, 2026, sa Power 60 Friendship Cup senior citizens basketball tournament sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Sa premirong duwa, magsangka ang No. 2 Power 40 batok sa No. 4 Pardo Basketball Club (PBC) samtang mag-abot sa main game ang no. 1 Mandaue Ball Club (MBC) batok No. 3 Lagtang Basketball Gold (LBG).
Ning mga sangkaa, dili ikalimod nga grabe ka inilog ang MBC ug Power 40 gumikan kay pareho man nilang gipangmakmak ang ilang tagsatagsa ka kontra sa ilang panagharong sa elimination round.
Ang MBC, nga nisulbong sa No. 1 nga puwesto nga wala’y pilde sulod sa unom ka mga duwa, nilampornas sa LBG, 61-45, ug mao sab kini ang gihimo sa Power 40 batok sa PBC, 74-61, niadtong Mayo 2 atol sa pagsugod sa seven-team tournament.
Hinuon, wala kini nagpasabot nga segurado na ang kadaugan alang sa MBC ug Power 40 kay seguradong dili bastabasta magpalupig ang PBC ug LBG.
Ang mga pambato sa MBC mao sila si Fermin Antigua, Blake Casals, ug Alex Abano samtang ang moparang kanila mao ang mga sinaligan sa LBG nga sila si Jerry Delima, Eric Cabanero, ug Econas.
Sa ilang bahin, ang Power 40 magsalig og maayo nila ni Caca Cabatas, Wewe Cabrera, ug Alex Ybiernad samtang ang PBC magsalig nila ni Teody Ebrado, Danny Lim, ug Jun Estrada. / ESL