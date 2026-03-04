Knockout tinguha ni Jerusalem

Nagkanayon si World Boxing Council (WBC) minimumweight champion Filipino Melvin Jerusalem nga kon dili man gani niya ma-knockout si South African Siyakholwa Kuse sa ilang rematch, hingpit nga dominasyon ang iyang tinguha nga pagabuhaton.
Gipasabot ni Jerusalem nga kinahanglang iya kining mahimo hilabi na kay ning higayuna, ipahigayon sa Emperors Palace sa Johannesburg, South Africa ang away karong Marso 16, 2026.
Si premirong away niadtong Oktubre 29, 2025, nga gipahigayon sa Manila, nilampos si Jerusalem pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan, 116-112, 116-112, ug 115-113.
Sa interbyu sa SunStar Cebu, gipasabot ni Jerusalem nga lisod ang pagsakmit og kadaugan sa South Africa kon moabot sa desisyon ang away.
Pipila na sab ka dekalidad nga Pinoy nga mga boksidor ang nakasinati og kapildihan sa South Africa diin ang labing ulahi mao si Regie Suganob sa PMI Bohol Boxing stable, kinsa nasugamak sa unanimous decision nga kapildihan batok ni Sivenathi Nontshinga sa ilang International Boxing Federation (IBF) light-flyweight title fight niadtong 2023.
Gipasalig ni Jerusalem nga buhaton niya ang tanan aron iyang ma-knockout si Kuse aron dili moagi sa tumoy sa ballpen sa judges ang away.
Gilauman nga ning awaya, ipagawas ni Jerusalem ang tanan niyang kapungot human sa kalit nga pagkakanselar sa ilang world title unification bout ni World Boxing Organization (WBO) ug World Boxing Association (WBA) minimumweight king Puerto Rican Oscar Collazo.
Wala nadayon kining maong gikahinamang away gumikan kay kalit nausab ang desisyon ni Collazo ug imbes si Jerusalem, si Mexican prospect Jesus Haro na ang kontrahon niini karong March 14, 2026 sa US.
Si Jerusalem adunay 25-3, 12KOs nga rekord samtang si Kuse adunay 9-3-1, 4KOs nga baraha./ EKA, ESL