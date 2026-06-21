Koalisyon nagtinguha og patas nga akreditasyon sa Carbon

Ang bag-ong natukod nga koalisyon sa mga vendor ug small business operator nanawagan sa Cebu City Government sa paghimo og patas ug transparent nga proseso sa akreditasyon sa Carbon Public Market, taliwala sa mga pasangil nga ang pag-access sa mga luna sa merkado gipamolitika na ug giimpluwensyahan sa paboritismo.
Sa usa ka pamahayag nga giluwatan niadtong Hunyo 20, 2026, ang Carbon For All Coalition (CFAC) nagkanayon nga ilang gipabuhagay kining maong isyu atol sa usa ka tigom uban ni Cebu City Mayor Nestor Archival niadtong Hunyo 19, nga nag-awhag sa siyudad nga seguruhon ang managsamang oportunidad para sa mga vendor nga nangita og akreditasyon ug partisipasyon sa mga kalihokang pang-ekonomiya sulod sa labing dakong merkado publiko sa siyudad.
Ang maong hangyo natunong samtang ang maong merkado padayong gipaubos sa redevelopment ubos sa joint venture agreement (JVA) tali sa kagamhanan sa dakbayan ug Megawide Construction Corp.
Giangkon sa CFAC nga ang pipila ka mga vendor naglisod og kuha og luna sa merkado tungod kay giingong gipamolitika ang proseso sa akreditasyon.
Sumala sa grupo, adunay kabalaka sa mga negosyante nga ang pagkuha og pwesto sa pagpaninda nahimong mas lisod kon walay backer.
Matod sa koalisyon, kining mga kabalaka nakatampo sa panglantaw nga adunay dili patas nga pagtratar sa mga vendor ug nakahatag og kapakyasan (frustration) niadtong mga nagtinguha og lehitimo nga pamaagi.
Gipaila sa CFAC ang kaugalingon isip usa ka grupo nga gilangkoban sa mga magpapatigayon ug gagmayng mga vendor nga nagtinguha nga makahimo og mas patas nga kahigayonan (level playing field) sa Carbon.
Ang grupo nagkanayon nga naporma kini isip tubag sa gitawag niini nga dugay na nga mga kabalaka bahin sa giingong pabor-pabor, korapsyon, ug way klarong mga proseso nga naka-apekto sa partisipasyon sa merkado.
Si Abner Quino, usa sa mga lead convenors sa koalisyon, niingon nga andam ang grupo sa pagdawat sa mga vendors nga wa makakuha og luna sa Carbon tungod sa iyang gihulagway nga higpit nga membership requirements.
Miingon si Quino nga naningkamot karon ang koalisyon sa pagduol sa mga vendor nga nadismaya sa sitwasyon, ilabi na kadtong nangandoy og patas ug klarong pagpang-apod-apod sa mga pwesto.
Nanawagan usab siya sa mga negosyante nga mibati og kabug-at tungod sa way klarong mga bayranan nga moapil sa ilang mga paningkamot sa pagduso og mga reporma.
“We are also calling all vendors who are tired of being used as a milking cow by some groups to come and join us in this action against apparent exploitation,” matud ni Quino sa iyang pamahayag.
Ang pamahayag sa koalisyon mitumaw taliwala sa kontrobersiya nga naglambigit sa pagpangolekta og mga bayranan sa mga vendor sa Carbon market. / CAV