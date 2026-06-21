Koalisyon nagtinguha og patas nga akreditasyon sa Carbon

Ang Department of Education (DepEd), sa pakig-alayon sa Opisina sa Presidente, naglusad og usa ka nationwide distribution program nga naghatag og libreng bag, mga gamit sa eskuwelahan, ug mga haom sa edad nga storybook ngadto sa milyon-milyong batan-ong estudyante kabahin sa mga paninguha nga mapalambo ang literasiya sa mga kabataang Pilipino.
Ang maong inisyatiba, nga dungan nga gilusad sa tibuok Luzon, Visayas, ug Mindanao, nagpunterya sa sa mga estudyante gikan sa Kindergarten hangtod sa Grade 3 nga narekord sa pampublikong mga tunghaan sa tibuok nasod.
Ang leg sa Visayas alang sa maong programa gipahigayon sa Mandaue City Central School sa Dakbayan sa Mandaue ug gipangulohan ni Undersecretary Rafaelita Aldaba ug Assistant Secretary Janir Datukan, kinsa narepresentar ni Education Secretary Juan Edgardo “Sonny” Angara atol sa rehiyonal nga paglusad.
Matod sa mga opisyal, ang programa labaw pa sa paghatag og mga materyales sa eskuwelahan kay nagsilbe kini nga strategic intervention aron matubag ang nagkaubos nga level sa reading comprehension sa mga batan-ong magtutuon nga nailhan pinaagi sa mga bag-ong pagsusi sa edukasyon.
Sumala ni Aldaba, ang pag-ugmad sa gugma sa pagbasa sa sayong pangedaron nagpabilin nga usa sa mga prayoridad sa departamento samtang nagtinguha kini nga mapalambo ang mga resulta sa literasiya sa tibuok nasod.
“We want our children to enjoy reading and develop the habit of learning beyond the classroom. Providing them with books they can personally own and bring home gives them greater opportunities to read with their families and continue learning outside school hours,” natod ni Aldaba.
Ang matag benepisyaryo makadawat og bag sa eskuwelahan nga gipundohan sa Opisina sa Presidente, uban sa mga gamit sa eskuwelahan ug mabinantayong gipili nga mga storybook ug coloring book nga gihatag sa DepEd pinaagi sa pakigtambayayong sa mga pribadong publishers ug donors.
Gipasabot sa mga opisyal sa edukasyon nga ang mga libro ispesyal nga gidesinyo aron mohaom sa level sa kalambuan ug pagbasa sa batan-ong mga estudyante.
Walo ka lainlaing bersyon sa mga materyales sa pagbasa ang namugna ug giapud-apod sumala sa level sa grado aron maseguro nga ang sulod magpabilin nga makalingaw, haom sa edad, ug may kalabutan sa interes sa mga estudyante.
Matod ni Assistant Secretary Janir Datukan, ang inisyatiba gidesinyo aron mas dali nga makuha sa mga batan-on ang mga materyales sa pagbasa, hilabi na sa mga adunay limitado nga agianan sa mga libro sa balay.
Namatikdan sa mga opisyal nga ang mga pagsusi sa literasiya nga gihimo sa departamento nagpadayag sa usa ka pagkunhod sa reading comprehension sa mga estudyante sa ninglabay nga katuigan hinungdan nga ang sayong interbensyon nahimong prayoridad. / ABC