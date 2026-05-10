Koalisyon, nga gipangulohan ni Baste, gilusad sa Sugbo

Gatusan ka mga dumadapig sa pamilyang Duterte ang nagtapok sa Sugbo niadtong Dominggo, Mayo 10, 2026, alang sa Visayas launch sa Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics (RAGE) Coalition, usa ka alyansa sa politika nga gipangulohan ni Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte.
Ang maong panagtigom, nga gipahigayon sa Casino Español de Cebu, naghiusa sa civic organizations, grassroots movements, ug mga grupo sa politika gikan sa nagkalainlaing mga dapit sa Visayas nga nagkahiusa sa panawagan sa koalisyon alang sa accountability, reporma sa pamaagi sa pagdumala, ug pagpanalipod sa demokrasya.
Matod sa mga organizer, ang alyansa gilangkuban sa 111 ka mga grupo gikan sa mga rehiyon sa Visayas uban sa mga nasudnong organisasyon sa politika sama sa Partido Demokratiko Pilipino, Partido Reporma, ug Reform PH.
Si Duterte, kinsa nagsilbe nga lead convenor sa koalisyon, nitambong sa paglusad ug niasoy sa iyang pakigpulong ngadto sa supporters diin iyang gisaway ang iyang gihulagway nga kultura sa politika nga gidala sa transaction ug kuwarta.
Iyang gipasabot nga daghan sa mga problema sa nasod ang nagpadayon tungod kay ang pagdumala mas nakatutok na sa personal ug politikanhong interes imbes nga sa serbisyo publiko.
Ang paglusad sa Visayas gihimo usa ka adlaw sa dili pa ang gitakdang deliberasyon ug pagbotar sa House of Representatives sa mga artikulo sa impeachment batok ni Bise Presidente Sara Duterte.
Gipadayag sa koalisyon nga lakip sa ilang mga prayoridad mao ang pagpangayo og acountablity sa korapsyon ug giingong sayop nga paggamit sa pundo sa publiko, pagtubag sa nagkataas nga presyo sa palitunon, pagpanalipod sa mga demokratikong institusyon, ug pagprotekta sa mga lungsoranon ug organisasyon batok sa giingong pag-abuso sa gahom sa gobiyerno.
Ang maong tigom nagtumong usab sa pagpalig-on sa koordinasyon sa mga grupo nga nakabase sa Visayas ug sa pag-abag sa mas lapad nga lihok sa koalisyon sa tibuok nasod nga nakatutok sa accountability, partisipasyon, ug reporma sa pagdumala. / CAV