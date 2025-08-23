Kobe buhatan og salida

Lahi nga dalan ang gisubay ni Kobe Bryant kompara sa uban nga superstars sa iyang pagsulod sa National Basketball Association (NBA), kay wa siya masulod sa Top 10 sa draft class.
Usa ka teenager kaniadto nga nisulod si Bryant sa NBA, daghan pa nga team ang nipalabay kaniya usa nakuha 13th overall sa Charlotte Hornets.
Igo lang siya gi-draft sa Hornets og gi-trade dayon sa Los Angeles Lakers.
Nahimong usa sa greatest-of-all-time si Bryant ug mitapos sa iyang career bitbit ang lima ka NBA title, NBA Finals MVP, NBA season MVP, upat ka All-Star game MVP ug uban pa nga mga achievement.
Kani nga istorya ni Bryant ug uban pa mao ang giplano karon sa Warner Bros. nga buhaton og salida ug dalhon kini sa big screen sa tibuok kalibutan.
Nakakuha na og rights ang usa ka studio sa pelikula nga giulohan og “With the 8th Pick,” nga mosaysay sa hinungdanong 1996 NBA Draft ug sa dalan ni Kobe Bryant padulong sa Lakers.
Ang screenplay nga gisulat nila Alex Sohn ug Gavin Johannsen mosentro sa tensiyonado nga pagpili sa New Jersey Nets ug niadtong panahona nga general manager John Nash, nga kusog unta nga naghunahuna pagpili kang Bryant diretso gikan sa high school isip 8th overall pick.
Apan, sa katapusan, 13th overall pick si Bryant sa Charlotte.
Ang 1996 gitawag nga usa sa pinakagahi nga draft class sa NBA. Naa sa maong class sila Allen Iverson, Ray Allen, Steve Nash, Ben Wallace, Jermaine O’Neal, Peja Stojakovic, Stephen Marbury, ug Derek Fisher.
Si Bryant namatay niadtong Enero 2020 sa usa ka helicopter incident diin apil nga nakalas ang iyang 13 anyos nga babayeng anak nga si Gianna. Kuyog pud nila sa maong helicopter crash ang laing pito ka mga tao nga pulos pud namatay.
Samtang, giselebrar sa mga Pinoy fans ang ika-47 nga birthday ni Bryant pinaagi sa social media kagahapon. / RSC